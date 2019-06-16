مقتل ثلاثة أطفال وإمراة في غارة جوية على حجة باليمن
Reuters
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أفاد مراسلنا في اليمن بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة وإصابة أخرى في غارة جوية للتحالف العربي استهدفت منزلهم بمنطقة عبس في محافظة حجة شمالي صنعاء.
وذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن طيران التحالف استهدف منزلا في منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة ما أدى إلى مقتل 3 أطفال وامرأة وإصابة امرأة أخرى كحصيلة أولية.
واستهدفت قوات "أنصار الله" الحوثية، مساء اليوم السبت، مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة من طراز "قاصف k2"، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخا باليستيا في المنطقة.
المصدر: وكالات
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