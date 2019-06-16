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محمد بن سلمان: هذه أهدافنا في سوريا

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان: هذه أهدافنا في سوريا
Reuters
الأمير محمد بن سلمان
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كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأحد، عن أهداف المملكة في سوريا، وعن التوافق في الرؤية مع الجانب الأمريكي حيال سوريا.

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وقال محمد بن سلمان في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، ردا على سؤال عن مدى التوافق في الرؤية مع الجانب الأمريكي حيال الوضع في سوريا، خصوصا في ضوء القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا، قال: "يوجد اتفاق حيال الأهداف في سوريا، وهي هزيمة تنظيم "داعش"، ومنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية، والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا، واستخدام الوسائل المتاحة كافة لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بما يحافظ على وحدة سوريا، ونعمل مع الدول الصديقة لتحقيق هذه الأهداف".

المصدر: الشرق الأوسط

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