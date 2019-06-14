الحوثيون يعلنون سيطرة قواتهم على مواقع عسكرية جنوبي السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الجمعة، أن قواتها سيطرت على مواقع تابعة للمقاتلين الموالين للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا داخل منطقة نجران جنوبي السعودية.

وقالت الجماعة، في بيان صدر على لسان مصدر عسكري تابع لها، إن "وحدات من الجيش واللجان الشعبية" نفذت عملية هجومية واسعة على مواقع القوات اليمنية قبالة السديس، وسبق العملية تمشيط صاروخي ومدفعي.

وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن تطهير بعض المواقع والسيطرة عليها وقتل وجرح عدد من المقاتلين التابعين للحكومة اليمنة، وغنم أسلحة متنوعة.

وفي سياق متصل، قال الحوثيون، في بيان منفصل، إن قواتهم كسرت زحفا واسعا للقوات الموالية للجيش السعودي في قطاع نجران.

وأفاد مصدر عسكري تابع للجماعة بمقتل عدد من القوات الموالية للجيش السعودي وجرح آخرين، خلال كسر زحفهم على مواقع "الجيش واللجان الشعبية" في مربع شجع.

ولم يصدر عن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أي تعليق على هذه التقارير.

المصدر: وسائل إعلام تابعة للحوثيين