استهداف الناقلتين على أجندة اجتماع وزاري لـG20.. واليابان لا تنوي إرسال قوات للخليج

أعلن وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، أن اجتماعا لوزراء الطاقة والبيئة لدول مجموعة العشرين الدولية سيبحث حادثة استهداف الناقلتين في خليج عمان أمس الخميس.

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وأكد الوزير، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي سيعقد السبت والأحد المقبلين في مدينة كارويزاوا اليابانية، قبيل قمة G20 في أوساكا 28-29 يونيو، سيتناول هذا الموضوع، مشيرا إلى أهمية التعاون داخل المجموعة بغية ضمان أمن الطاقة.

وأشار سيكو إلى أن الشرق الأوسط يعد منطقة رئيسية بالنسبة لهذه المسألة، وتابع: "بودنا أن نبحث مع الوزراء الآخرين مخاوفنا المتعلقة بالأمن والتهديدات الدولية".

وشدد على أن الهجمات على الناقلتين، وإحداهما تابعة لشركة يابانية، لن يكون لها أي تأثير على إمدادات الطاقة اليابانية، على الرغم من أن وزارته أصدرت تحذيرا لشركات الطاقة اليابانية بعد الحادثة الأخيرة، وأكد أن طوكيو لا تزال تتحرى الأمر، دون التعليق على الاتهامات الأمريكية الموجهة إلى إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إوايا، أن طوكيو لا تنوي في المرحلة الراهنة إرسال قوات إلى خليج عمان ومضيق هرمز لحماية سفنها التجارية، ردا على الحادثة الأخيرة، موضحا أن الحكومة اليابانية لا تعتقد أن الوضع الحالي يشكل خطرا عليها.

المصدر: رويترز + أسوشيتد برس