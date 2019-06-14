شركة يابانية صاحبة إحدى الناقلتين المستهدفتين في خليج عمان تنفي فرضية الهجوم بطوربيد

نفت شركة "كوكوكا سانجيو" أن يكون استهداف إحدى ناقلاتها في خليج عمان أمس الخميس تم بواسطة طوربيد أو لغم، مؤكدة أن طاقم السفينة شاهد جسما طائرا قبل وقت قصيل من الانفجار.

إقرأ المزيد

وفي تصريح يتضارب بوضوح مع موقف الولايات المتحدة إزاء الموضوع، استبعد يوتاكا كاتادا، مدير الشركة اليابانية، اليوم الجمعة أن تكون ناقلة KOKUKA COURAGEOUS استهدفت بواسطة لغم أو طوربيد، موضحا أن الضرر لحق بهيكل السفينة فوق خط الماء.

ووصف مدير الشركة فرضية استهداف الناقلة بواسطة لغم بأنها "خاطئة"، مرجحا أن ذلك الجسم الطائر وراء الهجوم.

وقال كاتادا إن طاقم الناقلة لاحظت أيضا قاربا إيرانيا قربها لكن دون توضيح ما إذا كان ذلك حدث قبل الهجوم أو بعده.

وحسب الشركة، تعرضت الناقلة التي تحمل علم جزر مارشال للاستهداف مرتين أمس في خليج عمان، وكانت في طريقها من السعودية إلى سنغافورة وتايلاند بشحنة ميثانول.

وكانت الولايات المتحدة ألقت اللوم على إيران في استهداف هذه الناقلة وناقلة FRONT ALTAIR، ونشرت فيديو قالت إنه يظهر لحظة إزالة أفراد على متن زورق إيراني لغما لم ينفجر من هيكل الناقلة التابعة للشركة اليابانية.

المصدر: أسوشيتد برس