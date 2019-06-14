نشر الجيش الأمريكي فيديو قال إنه لسفينة إيرانية تقوم بإزالة لغم لم ينفجر من هيكل ناقلة النفط اليابانية كوكورا كريسوس، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا أمس الخميس لهجوم بخليج عمان.

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وحسب الجيش الأمريكي يظهر الفيديو قاربا صغيرا على متنه مجموعة من الأشخاص يقترب من الناقلة، ثم يقف أحد ركابه على الحافة ويزيل جسما من هيكل الناقلة المنكوبة، وقال الأمريكيون إنه قد يكون لغما لم منفجر.

ويعتقد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية أن الإيرانيين بذلك يسعون لإخفاء الأدلة على تورطهم بالهجوم.

إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي لشبكة "CNN" إن طاقم المدمرة الأمريكية "يو إس إس بينبريدج" المتواجدة في خليج عمان، شاهد لغما بحريا غير منفجر في جانب إحدى السفينتين اللتين تعرضتا للهجوم.

U.S. Central Command has released video that it says shows Iranian forces removing unexploded mine that had been attached to the Kokuka Courageous, one of two commercial tanker ships attacked in the Gulf of Oman. https://t.co/7Wl0slmD40pic.twitter.com/wTY6eEZfwI — ABC News (@ABC) 14 juin 2019

وأضاف المصدر أن اللغم ملتصق بهيكل السفينة باستخدام مغناطيس، مشيرا إلى أن مجموعة من السفن الأمريكية توجهت للمنطقة للقيام بدوريات هناك ومساعدة البحارة في السفن المنكوبة، وسحب الناقلتين إلى الميناء.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إيران تقف وراء الهجوم، مؤكدا على أن واشنطن استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات.

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم، صباح أمس الخميس، أثناء نقل شحنات من السعودية والإمارات، في حادث يهدد إمدادات النفط إلى العالم، حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم عبر خليج عمان.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنه تم استخدام نفس النوع من الألغام البحرية في استهداف ناقلات النفط التي تعرضت لهجمات أمام سواحل إمارة الفجيرة، في مايو الماضي، مما يرجح احتمال أن يكون المهاجم في الحالتين واحدا.

المصدر: CNN