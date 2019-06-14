 
مباشر
عاجل
تلفزيون عمان: السلطنة ترسل سفينتين وطائرة استطلاع للمساعدة في مساعي الإنقاذ بعد حادثة الناقلتين

الأمم المتحدة تحقق في أحداث عنف أودت بحياة 17 شخصا في دارفور

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تحقق في أحداث عنف أودت بحياة 17 شخصا في دارفور
Reuters TM
أطفال يمرون بموقع شهد أعمال عنف في دارفور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzi0

أكدت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام الخميس، أنها تحقق في أعمال عنف وقعت هذا الأسبوع في إقليم دارفور غرب السودان، وتسببت بمقتل 17 شخصا.

إقرأ المزيد
"أطباء السودان":11 قتيلا و20 جريحا في دارفور

وأفادت البعثة بأن الاقتتال بدأ بين "البدو الرحل والسكان الغاضبين على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية".

وأضافت البعثة الأممية في بيان أنها "التقت بأشخاص متضررين وسلطات محلية أكدت مقتل 17 شخصا، وإصابة 15 آخرين، وحرق أكثر من 100 منزل".

من جهتها، قالت لجنة الأطباء القريبة من حركة الاحتجاج التي تشهدها البلاد الثلاثاء إن 9 أشخاص قتلوا الاثنين بأيدي مليشيات في قرية الدالج في ولاية وسط دارفور (غرب) والتي تشهد نزاعا أهليا منذ 2003.

واتهمت اللجنة مليشيات "الجنجويد" المدمجة في قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بارتكاب ما أسمته "مجزرة".

وفي سياق متصل، يحمل البعض مليشيات "الجنجويد" في دارفور مسؤولية تفريق الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو، وما أعقب ذلك من سقوط عشرات القتلى.

يذكر أن إقليم دارفور الشاسع الواقع في غرب السودان يشهد منذ سنة 2003 نزاعا مسلحا بين قوات الخرطوم من جهة ومتمردين من أقليات عرقية يتهمون نظام البشير بتهميشهم، حيث خلفت الحرب الدائرة أكثر من 300 ألف قتيل و2.5 مليون مشرد، وفقا للأمم المتحدة.

 المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ثوران هائل لبركان ظل خاملا 400 عام بإندونيسيا!