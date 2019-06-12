"أطباء السودان":11 قتيلا و20 جريحا في دارفور

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط 11 قتيلا و20 جريحا حالة بعضهم حرجة في منطقة دليج بولاية وسط دارفور محمّلة المسؤولية لمليشيات الجنجويد.

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وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان حول أحداث منطقة دليج: "تواصل مليشيات الجنجويد التي تأتمر بأمر المجلس العسكري الانقلابي توزيعها للموت المجاني على المواطنين السودانيين السلميين في كل مكان، حيث أطلقت بالأمس الرصاص الحي على مواطنين في سوق دليج".

وأكدت "الأطباء" أن "تسعة مواطنين قتلوا برصاص وعصي الجنجويد ولم يتم التأكد من سبب وفاة الشخصين الآخرين أو انتمائهم إلى المليشيا غير المسؤولة التي توزع الموت المجاني على المواطنين في دارفور منذ سنين".

وتابعت: "كما نؤكد أن الثورة مستمرة حتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية وفقا لإعلان الحرية والتغيير لتنفيذ العدالة الانتقالية ضد كل من أجرم في حق المواطنين والوطن".

المصدر: صفحة لجنة أطباء السودان المركزية على "فيسبوك"