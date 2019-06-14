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توجيه 3 تهم فساد للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

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توجيه 3 تهم فساد للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير
AFP
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ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها ووجهت إلى الرئيس المخلوع عمر البشير ثلاث تهم تتعلق بالفساد.

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ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة قوله: "تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطورائ".

وأفادت النيابة أيضا باكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير، عبر نيابة مكافحة الفساد.

يذكر أن الجيش السوداني أطاح بعمر البشير في 11 أبريل الماضي، واعتقله مع رموز النظام في سجن كوبر المركزي بالخرطوم.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حميدان "حميدتي" كشف في 26 أبريل سبب وضع البشير في السجن بدلا من الإقامة الجبرية، موضحا بقوله: "إننا كمجلس عسكري انتقالي عاهدنا الرئيس المعزول عمر البشير أن يكون في الإقامة الجبرية، إلا أنه خالف العهد، بعد أن عثرنا عنده على مبالغ مهربة قدرها 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى 350 ألف دولار، بعدها رأينا أن يكون في سجن كوبر".

المصدر: وكالات

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