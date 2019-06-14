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قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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قصف إسرائيلي على قطاع غزة
قصف إسرائيلي على قطاع غزة
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شنت مقاتلات إسرائيلية الليلة الماضية سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان تل أبيب إطلاق صاروخ من القطاع، وسقوطه على منزل في مستوطنة "سديروت".

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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مبنى في سديروت بصاروخ
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مبنى في سديروت بصاروخ

وأكدت مصادر محلية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بأربعة صواريخ موقع تونس التابع للمقاومة شرق حي الزيتون بشرقي مدينة غزة.

وبحسب إذاعة الأقصى المحلية، فإن صاروخين تم إطلاقهما من طائرة استطلاع، واثنين آخرين من طائرة حربية من طراز "إف - 16"، لافتة إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع وحدوث أضرار فيه.

كما أطلقت مدفعية إسرائيل قذيفتين على أرض زراعية شرق رفح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، قبل أن يتم استهداف الميناء الجديد شمال غرب خان يونس جنوبي القطاع، بصاروخين من طائرات الاستطلاع واثنين من الطيران الحربي، الأمر الذي خلف أضرارا مادية بالمكان.

المصدر: وكالات

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