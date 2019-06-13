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تفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

أخبار العالم العربي

تفجير عبوتين ناسفتين في بغداد
السومرية
مكان أحد التفجيرين في بغداد
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أعلنت أجهزة الأمن العراقية، اليوم الخميس، عن وقوع تفجيرين في العاصمة بغداد، لم يسفرا عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن الحديث يدور عن "عمل إرهابي بواسطة تفجير عبوة ناسفة في ساحة الوثبة وتفجير عبوة أخرى أيضا في منطقة الشعلة ببغداد".

فيما نقلت وكالة الشرق الأوسط عن الشرطة العراقية أن قوات الأمن طوقت أماكن التفجيرين لمعرفة ملابساتهما، وتشديد الإجراءات الأمنية بحثا عن الجناة.

المصدر: السومرية + أ ش أ

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