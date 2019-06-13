دانت وزارة الخارجية التركية، مساء الخميس، استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، صباح اليوم الخميس.

وأعربت الوزارة في بيان صادر عنها، عن قلق تركيا من استهداف سفن تجارية في منطقة الخليج للمرة الثانية خلال شهر.

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ولفتت الوزارة إلى أن تركيا تولي أهمية للحفاظ على أمن الملاحة في منطقة الخليج التي تتمتع بموقع استراتيجي من حيث النقل البحري الدولي.

واستهدف هجوم مجهول (الخميس) ناقلتي نفط خلال مرورهما عبر خليج عمان، إلا أن واشنطن وجهت أصابع الاتهام إلى إيران، وقال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

هذا، وتضررت جراء حادث اليوم الناقلتان "FRONT ALTAIR" و"KOKUKA "COURAGEOUS اللتان تحملان علمي جزر مارشال وباناما على التوالي، وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أنهما تحملان شحنة على صلة باليابان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بإجلاء 44 بحارا من متن الناقلتين المنكوبتين القادمتين من قطر والسعودية.

ووقع الهجوم بعد نحو شهر من استهداف 4 سفن تجارية بأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في ذلك الحادث.

المصدر: وكالات