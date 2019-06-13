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مراسلنا: سفينة إنقاذ إيرانية تتجه إلى خليج عمان لمساعدة ناقلتي النفط المنكوبتين

إصابة ناقلة نفط بطوربيد قبالة السواحل الإماراتية

أخبار العالم العربي

إصابة ناقلة نفط بطوربيد قبالة السواحل الإماراتية
Reuters Desmond Boylan
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "رويترز"  أن ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، صباح اليوم الخميس.

هذا وقال الأسطول الخامس الأمريكي إن البحرية الأمريكية موجودة في منطقة الحادث وتقدم المساعدة.

وفي وقت سابق أعلنت البحرية البريطانية أنها على علم بحادث وقع في خليج عمان بالقرب من الساحل الإيراني.

المصدر: رويترز

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