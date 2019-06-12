الأمم المتحدة توفد مبعوثها الخاص إلى "مؤتمر البحرين"

أعلنت الأمم المتحدة، أنها ستوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك لحضور "مؤتمر البحرين"، الذي يعتبر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن".

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن "ماكغولدريك، الذي يشغل كذلك منصب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، سيزور البحرين لحضور المؤتمر، المزمع عقده في 25 و26 يونيو المقبل".

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وصاغ جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، خطة السلام المنتظرة التي رفضها الفلسطينيون، الذين يتوقعون أن تكون المقترحات الواردة فيها منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل.

وتهدف "الخطة" لتوفير فرص اقتصادية ممكنة للفلسطينيين، لكن كوشنير ألمح إلى أنها لن تؤيد الدعوات الدولية لإقامة دولة فلسطينية.

وتشدد قرارات الأمم المتحدة على حل الدولتين الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، أنها ستقاطع "مؤتمر البحرين" بعدما قطعت علاقاتها مع الإدارة الأمريكية على خلفية اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأفادت الأمم المتحدة أواخر مايو الماضي، أنها "لا تعتزم" إرسال مندوب إلى "مؤتمر البحرين".

المصدر: أ ف ب