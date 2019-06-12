الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا بحريا على غزة حتى إشعار آخر

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فرض طوق بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر، بذريعة مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل.

ونقل مراسلنا عن نقيب الصيادين في القطاع نزار عياش، تصريحات قال فيها: "أبلغنا من قبل الاحتلال بشكل رسمي بإغلاق البحر في تمام الخامسة فجر يوم الخميس بشكل كامل أمام الصيادين حتى إشعار آخر".

#عاجل في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تقرر مساء اليوم فرض طوق بحري على قطاع #غزة حتى إشعار آخر — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 12, 2019

وفي السياق ذاته، حذر مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية، منير البرش، من التدهور الحاد في مخزون الأدوية والمهام الطبية بالمرافق الصحية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن نسبة العجز الدوائي وصلت إلى أكثر من 52%.

وبين البرش أن الارتفاع الكبير في نسبة العجز الدوائي، خلف معاناة كبيرة للمرضى الذين لا يجدون أدويتهم، محذرا من أن الواقع الدوائي الحالي ينذر بوقوع كوارث صحية على فئات كبيرة من المرضى.

وأشار أن من بين الفئات المتضررة بشدة جراء أزمة الأدوية، مرضى الكلى، حيث تعرض الأزمة حياة 39 طفلا يقومون بإجراء الغسيل الكلوي لخطر الموت جراء مخاطر نفاد نواقل الدم، وهي أحد المستهلكات الأساسية اللازمة مع كل عملية غسيل دموي لمرضى الكلى.

وعلى صعيد مرضى السرطان، حذر البرش من نفاد 35 صنفا من أدوية السرطان بما يمثل 62 % من البرتوكولات العلاجية لنحو 8000 مريض منها علاجات سرطان الثدي و القولون والغدد الليمفاوية و سرطان الدم لدى الأطفال.

كما تشمل الأزمة وفقا للبرش نفاد 68% من أدوية الأمراض المزمنة وخصوصا أمراض السكري والضغط، ما يضاعف من معاناة المرضى.

المصدر: RT