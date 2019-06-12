دانت سفارة الولايات المتحدة لدى الرياض الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية الأخير، على مطار أبها في السعودية.

نيابة عن السفير جون #أبي_زيد وجميع منسوبي البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على #مطار_أبها واستهداف المدنيين الأبرياء، ونعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين. pic.twitter.com/1Ao3L7ygTD — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) June 12, 2019

وكتبت السفارة في تغريدة على "تويتر": "باسم السفير جون أبي زيد، وجميع أعضاء البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء هناك".

وأضافت: "نعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

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وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أن جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدفت صباح الأربعاء مطار أبها جنوبي المملكة وأصابته.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن "مقذوفا معاديا حوثيا سقط على صالة القدوم بمطار أبها الدولي".

وأشار إلى "إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين من جنسيات مختلفة، بينهم 3 نساء وطفلان، نقلت 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم علاج 18 حالة منها بالموقع كانت إصاباتهم طفيفة".

المصدر: وكالات