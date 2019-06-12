"الأناضول": رئيس الحكومة المغربية ينفي علمه بحضور بلاده مؤتمر المنامة

نفى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني علمه بمشاركة بلاده في مؤتمر البحرين "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية" في إطار "صفقة القرن".

ويأتي تصريح رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني تعليقا على ما نقلته وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين أن مصر والأردن والمغرب أبلغوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعزمهم على حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين هذا الشهر لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

#عاجل | رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ينفي علمه بمشاركة بلاده في مؤتمر المنامة (مؤتمر صحفي)#المغرب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 12 июня 2019 г.

وجاء تصريح العثماني في مؤتمر صحفي على هامش ندوة حول "انعكاسات التقسيم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بالعاصمة الرباط.

وردا على سؤال الصحفيين فيما يتعلق بمشاركة المغرب في ورشة المنامة، أكد العثماني أنه عاد من جنيف أمس ليلا ولا علم له بالموضوع.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نفى السبت علمه بتفاصيل الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن.

يذكر أن الولايات المتحدة والبحرين أعلنتا في بيان مشترك أن العاصمة المنامة ستستضيف في 25 و26 من يونيو الجاري، مؤتمرا "لتشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية" في إطار "صفقة القرن"، أعلن الفلسطينيون مقاطعته ورفضه جملة وتفصيلا.

المصدر: وكالات