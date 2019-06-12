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الحوثيون يعلنون استهدافهم مواقع في السعودية بأربعة صواريخ

الحوثيون يعلنون استهدافهم مطار أبها السعودي بصاروخ كروز

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهدافهم مطار أبها السعودي بصاروخ كروز
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ذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة "أنصار الله" باليمن اليوم الأربعاء أن الجماعة نفذت هجوما بصاروخ كروز على مطار أبها السعودي.

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وأعلنت جماعة الحوثي فجر الأربعاء أنها قصفت مطار أبها جنوبي السعودية بصاروخ كروز. وقالت قناة المسيرة إن الهجوم أصاب الهدف بدقة.

وأضافت القناة نقلا عن مصادر في "أنصار الله" أن الملاحة الجوية في المطار "توقفت" إثر ذلك، في حين لم يصدر أي تأكيد أو نفي من طرف السلطات السعودية أو التحالف العربي الذي يحارب الحوثيين في اليمن منذ عام 2015.

وكان الحوثيون أعلنوا أمس الثلاثاء تنفيذ هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوبي غربي السعودية بطائرات مسيرة.

كما أعلنوا قبل يومين شن هجمات بطائرات مسيرة أيضا على مطار جازان جنوبي غربي السعودية، في عملية هي الخامسة من نوعها خلال شهر.

المصدر: "رويترز"

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