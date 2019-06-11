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باسيل: لبنان لن يشارك في مؤتمر البحرين

أخبار العالم العربي

باسيل: لبنان لن يشارك في مؤتمر البحرين
Reuters Remo Casilli
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
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أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن بيروت لن تشارك في مؤتمر البحرين المعقود بدعوة من الإدارة الأمريكية، موضحا أن القرار يأتي بسبب عدم مشاركة الفلسطينيين أيضا.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن باسيل قوله خلال مقابلة متلفزة مع قناة "سي إن إن"، إن لدى لبنان أراضي محتلة وفيه عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، وليس أمرا طبيعيا عدم استشارته في ما يسمى خطة سلام".

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وشدد على ضرورة أن يقتنع الجانب الإسرائيلي بأن "الوصول إلى السلام لا يكون بالقوة بل بإعادة الحقوق للبنان وسوريا وبالإقرار بحق الفلسطينيين بدولة".

وقال: "لن نشارك في مؤتمر البحرين لأن الفلسطينيين لن يشاركوا ونفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام حيث إننا لم نستشر بشأنها ولم نبلغ بها".

المصدر: قناة "الجديد"

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