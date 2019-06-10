قتيل وجريح خلال هجوم لـ "قسد" في ريف دير الزور

لقي أحد السكان المدنيين، مصرعه وأصيب آخر بجروح، خلال اقتحام نفذه مسلحون من "قسد" لقريتين في ريف دير الزور الشمالي.

وقالت وكالة "سانا"، إن المسلحين الأكراد، اقتحموا قريتي أبو النيتل والنملية، بريف دير واعتدوا على السكان هناك، بسبب رفعهم علم الجمهورية العربية السورية.

وذكر مراسل "سانا" في دير الزور أن الاقتحام تم بدعم من الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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وأشارت "سانا"، إلى أن "معظم مناطق ريف دير الزور الواقعة تحت سيطرة مليشيات "قسد"، يحتج سكانها ويطالبون بطرد هذه المليشيات المدعومة من الاحتلال الأمريكي من قراهم وبلداتهم، بسبب الممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين".

وقالت الوكالة، إن مسلحي "قسد"، أطلقوا الرصاص الحي على المظاهرات خلال الشهر الماضي، ما تسبب بمقتل مدنيين وإصابة آخرين.

المصدر: وكالة سانا