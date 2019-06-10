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رويترز: المعارضة السودانية ستقترح أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء

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رويترز: المعارضة السودانية ستقترح أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
احتجاجات المعارضة السودانية
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قال مصدر من "إعلان قوى الحرية والتغيير" المعارض في السودان لوكالة "رويترز"، إن المعارضة ستقترح ثمانية أعضاء للمجلس السيادي بينهم 3 نساء وإن مرشحها لمجلس الوزراء هو عبد الله حمدوك.

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وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قد انهارت الأسبوع الماضي في أعقاب فض الاعتصام أمام مقر الجيش السوداني في الخرطوم يوم الاثنين الماضي.

وفي وقت لاحق تقدمت إثيوبيا بمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة بين المجلس الانتقالي السوداني وقوى المعارضة. وأعلنت الأخيرة موافقتها على الوساطة الإثيوبية.

المصدر: رويترز

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