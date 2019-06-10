غرق طالبين مصريين في نهر الفولغا بروسيا

أعلن المكتب الصحفي لبلدية مدينة أوليانوفسك الروسية، اليوم الاثنين، عن غرق شابين من مصر في نهر الفولغا.

وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية، نقلا عن أحد شهود العيان مساء الأحد أن الشابين سقطا في الماء على يسار مدخل جسر الإمبراطور بالقرب من محطة القوارب، في مكان تحظر فيه السباحة.

وحسب الخدمة الصحفية، فإن الشابين كانا يجلسان مع مجموعة من الأشخاص وانزلقا في الماء ما أدى إلى غرقهما.

وذكرت الخدمة الصحفية أن الشابين في مقتبل العمر من مواليد عامي 1997 و 1998، ووصلا إلى أوليانوفسك للدراسة في جامعة.

وعثر غواصون على جثتي الشابين بعد بحث لعدة ساعات وسلموهما إلى المحققين.

المصدر: نوفوستي