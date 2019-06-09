البابا فرنسيس يصلّي من أجل السلام في السودان

دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس، فرقاء السودان إلى الصلاة من أجل حلول السلام فيه، وذلك على خلفية التصعيد بين المجلس العسكري الحاكم وقوى المعارضة في البلاد.

وقال البابا في عظته الأسبوعية: "تثير الأنباء الواردة من السودان الألم والمخاوف. نصلي من أجل هؤلاء الناس حتى ينحسر العنف ويسعوا لصالح الشأن العام عبر الحوار".

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وازدادت الأوضاع توترا في السودان بعد فض القوات الموالية للمجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير شؤون البلاد بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير، فجر الاثنين الماضي الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم وقتلت العشرات وأصابت المئات.

وبعد هذا التصعيد اقترح المجلس العسكري على قوى المعارضة استئناف المفاوضات حول الفترة الانتقالية، لكن الأخيرة رفضت هذه المبادرة، واشترطت لاستئناف الحوار تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق ومعاقبة المذنبين.

المصدر: وكالات