نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أنباء تحدثت عن تواجده في العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدا أنه يشارك حاليا في منتدى براتيسلافا في سلوفاكيا.

وقال قرقاش على "تويتر": "استغربت، ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي التي تروج لوجودي في الخرطوم".

إستغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل ايست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم، أشارك حاليا في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان "ربيعهم". — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٨ يونيو ٢٠١٩

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وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن وفدا سعوديا إماراتيا رفيع المستوي ضم الأمير خالد بن سلمان وقرقاش ومحمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي، قد زار الجمعة السودان والتقى رئيس "المجلس العسكري" الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد للخرطوم.

المصدر: RT