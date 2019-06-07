الدفاع الروسية: الجيش السوري يقضي على عشرات المسلحين في ريف حماة

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الجيش السوري قضى على أكثر من 140 مسلحا أثناء صد هجماتهم بريف حماة يومي الجمعة والخميس.

وقال رئيس المركز الروسي اللواء فكتور كوبتشيشين في بيان له إن "التشكيلات المسلحة غير الشرعية من منطقة خفض التصعيد في إدلب شنت عند الساعة 10:45 صباح الجمعة 7 يونيو هجمات على مواقع القوات الحكومية قرب بلدتي كرناز والحماميات في محافظة حماة".

وأضاف أن الهجوم على كرناز شارك فيه نحو 80 مسلحا و7 عربات "بيك آب"، وشارك في الهجوم على الحماميات نحو 60 ملسحا وعربة "بيك آب" واحدة.

وأكد أنه "أثناء صد الهجومين... قضت القوات المسلحة السورية على أكثر من 20 مسلحا ودبابة واحدة وعربتي "بيك آب".

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وأشار إلى أن المسلحين يقومون بإعادة تمركز القوات وينقلون التعزيزات والأسلحة والمعدات الحربية، مضيفا أنه تم رصد تجمع أكثر من ألف مسلح بالقرب من بلدة مورك في ريف حماة الشمالي.

كما تحدث رئيس المركز الروسي للمصالحة عن هجوم مسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تكوّن "جبهة النصرة" نواتها، على بلدتي جبين وتل ملح بريف حماة يوم 6 يونيو، مشيرا إلى أنه شارك في الهجوم نحو 500 مسلح و6 دبابات و4 ناقلات للجنود و20 سيارة دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة وغيرها من المعدات الحربية.

وأضاف كوبتشيشين أن الجيش السوري بدعم القوات الجوية الفضائية الروسية تمكن خلال الدفاع عن مواقعه من القضاء على أكثر من 120 إرهابيا و5 دبابات و3 ناقلات جنود و9 عربات "بيك آب" وراجمة صواريخ ومدفعي هاون اثنين.

المصدر: تاس