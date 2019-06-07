العراق.. هجوم يخلف قتيلا وجرحى شمالي بغداد

أكدت مصادر أمنية عراقية اليوم الجمعة مقتل شخص واحد، وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم على قرية تابعة لمدينة الطارمية شمالي بغداد.

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وقال مصدر لقناة "السومرية نيوز" إن "مسلحين هاجموا قرية النباعي التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح".

كما أفاد المصدر بأن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن مقتل أربعة عناصر من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء عملية تفتيش بحثا عن مطلوبين فجروا عبوة ناسفة على دراجة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مؤكدة تمكن قواتها من القضاء على ثلاثة منهم.

المصدر: "موقع السومرية"