مصر.. مصرع وإصابة العشرات بحادث سير

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون، إثر اصطدام سيارة خاصة وحافلة على الطريق الصحراوي الغربي، شمالي محافظة أسوان المصرية.

وذكرت مصادر مصرية أن الشرطة تلقت إخطارا من مرفق الإسعاف بأسوان، يفيد بوقوع حادث اصطدام بين سيارتين عند الكيلو 55 بالطريق الصحراوي الغربي بين قريتى بنبان وفارس، ووجود وفيات ومصابين.

إقرأ المزيد

وأضافت أنه تم إرسال سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفين إلى مشرحة أسوان الرئيسية.

المصدر: "اليوم السابع"