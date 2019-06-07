 
مباشر

مصر.. مصرع وإصابة العشرات بحادث سير

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع وإصابة العشرات بحادث سير
AFP
صورة أرشيفية- مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lycq

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون، إثر اصطدام سيارة خاصة وحافلة على الطريق الصحراوي الغربي، شمالي محافظة أسوان المصرية.

وذكرت مصادر مصرية أن الشرطة تلقت إخطارا من مرفق الإسعاف بأسوان، يفيد بوقوع حادث اصطدام بين سيارتين عند الكيلو 55 بالطريق الصحراوي الغربي بين قريتى بنبان وفارس، ووجود وفيات ومصابين.

إقرأ المزيد
مصرع 30 في حادث مروري بمصر
مصرع 30 في حادث مروري بمصر

وأضافت أنه تم إرسال سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفين إلى مشرحة أسوان الرئيسية.

المصدر: "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

آخرها باندا.. إليك بعض هدايا الزعماء والمشاهير لبوتين