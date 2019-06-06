وسائل إعلام تربط "صواريخ السعودية الباليستية" بتحذير أطلقه بن سلمان عام 2018

أولت وسائل إعلام عالمية اهتماما كبيرا بصور نشرتها شبكة CNN، قالت إنها تظهر ما يبدو أنه مصنع "صواريخ باليستية وسط المملكة"، فيما ربطته CNN بتحذير لولي العهد محمد بن سلمان.

ووفق ما نقلته CNN عن تقرير استخباراتي أمريكي، فقد كشفت 3 مصادر مطلعة أن الحكومة الأمريكية الحالية "حصلت على معلومات استخباراتية حول برنامج صاروخي تُنَفذه المملكة العربية السعودية وتُطوره بمساعدة الصين".

وربطت CNN بين ما نقلته عن مصادرها وما قاله ولي العهد السعودي في مقابلة على برنامج "60 دقيقة" عام 2018، حيث نقلت عن بن سلمان قوله: "بلا شك إذا طوّرت إيران قنبلة نووية، فإننا سنقوم بالأمر ذاته في أقرب وقت ممكن".

ووفقا للشبكة، فقد أكد الأمير في المقابلة ذاتها، أن "إيران ليست منافسا للسعودية. حيث أن جيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي، والاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "إيران بعيدة جدا عن أن تكون مساوية للمملكة".

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ونشرت CNN صور أقمار صناعية لموقع وسط المملكة، قالت إنه "يظهر ما يبدو أنه منشأة تصنيع صواريخ باليستية وسط السعودية، والنشاط جار على قدم وساق فيها".

كما أعادت الشبكة إلى الأذهان مواقف سابقة للملكة اتخذت فيها موقفا من قدرات إيران الصاروخية، مشيرة إلى أنها "سعت للحصول على المساعدة من دول مثل الصين التي ليست من الدول الموقعة على قوانين ضبط التكنولوجيا الصاروخية".

المصدر: CNN