نتنياهو يعين وزيرا للعدل "مثلي الجنس"

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين أمير أوحانا، المثلي الجنس، وزيرا للعدل في حكومته.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أوحانا مؤهل كمحام وعلى دراية كبيرة بالنظام القضائي، إلى جانب عمله في مكتب الادعاء العام في تل أبيب.

وشكر أوحانا عبر تغريدة على موقع "تويتر" رئيس الوزراء الإسرائيلي على اختياره وزيرا للعدل.

ويخلف أوحانا في هذا المنصب آيليت شاكيد قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في سبتمبر.

المصدر: The Jerusalem Post