نشرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، مساء الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة نقل التحالف العربي أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" الرابضة قرب ميناء الحديدة اليمني.

ويوثق الفيديو طائرة للتحالف، الذي تقوده السعودية، وهي تنقل المريض الإيراني وتقدم له الإسعافات الأولية، وهو على سرير طبي إلى المستشفى العسكري بجازان جنوبي المملكة.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، مساء أمس الثلاثاء، عن نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" شمال غربي ميناء الحديدة إلى المستشفى العسكري في جازان بعد تدهور حالته الصحية.

قيادة القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في #اليمن " : إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بـ #جازان.#واسpic.twitter.com/F96CQME1s0 — واس (@spagov) 5 июня 2019 г.

وأوضح المالكي في تصريح صحفي أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة تلقى بلاغا من مركز البحث والإنقاذ السعودي في الهيئة العامة للطيران المدني تضمن استقبالهم نداء استغاثة لنقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" والتي تبحر شمال غربي ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلا بحريا، نتيجة تدهور حالته الصحية على متن السفينة.

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وأضاف أن السعودية قد تلقت طلبا رسميا من بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هناك بشأن مساعدة طاقم السفينة الإيرانية، واستجابت قوات التحالف فور تلقيها بلاغ الاستغاثة، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة للمريض.

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي تشهد العلاقات بين السعودية وإيران أزمة حادة تدهورت على خلفية الأزمة اليمنية حيث تدعم الجمهورية الإسلامية قوات الحوثيين فيما تؤيد المملكة حكومة هادي المعترف بها دوليا.

المصدر: واس + وكالات