التحالف العربي: نقل أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية للمستشفى العسكري بجازان

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن نقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" شمال غربي ميناء الحديدة إلى المستشفى العسكري في جازان بعد تدهور حالته الصحية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، تلقى بلاغا من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني تضمن استقبالهم نداء استغاثة لنقل أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" والتي تبحر شمال غربي ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلا بحريا، نتيجة إصابته بشكل بالغ وتدهور حالته الصحية على متن السفينة.

وأوضح المتحدث أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف استجابت لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية (سافيز) من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان".

وأشار المالكي إلى أن عملية الإخلاء قد بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف القريبة من موقع السفينة الإيرانية، وقدمت المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف، وتبين سوء حالته الصحية.

وأضاف المتحدث أن السعودية قد تلقت طلبا رسميا من بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هناك بشأن المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم المساعدة اللازمة.

المصدر: واس