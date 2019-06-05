بسبب خلاف.. سائق أجرة يقتحم بسيارته محلا لبيع الهواتف في الأردن

أصيب مواطنان أردنيان بجروح متوسطة الخطورة، بحادث دهس متعمد في محافظة الزرقاء وسط المملكة الهاشمية.

وذكر مصدر أمني، أن "سيارة أجرة داهمت أحد المحلات التجارية في مجمع الزرقاء الجديد، على خلفية مشاحنة بين سائق السيارة ومالك المحل.

وأضاف المصدر أن الحادث "أدى إلى تحطيم واجهة محل الهواتف النقالة وإصابة شخصين".

وأكد المصدر أن السلطات الأمنية عممت مواصفات السيارة والسائق، الذي لاذ بالفرار عقب تنفيذه لفعلته.

المصدر: وكالات