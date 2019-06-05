أعربت الحكومة القطرية عن تعازيها "للشعب المصري" في ضحايا الهجوم على نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش شمالي سيناء، فجر الأربعاء.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم على نقطة تفتيش أمنية في شمال سيناء بمصر، الذي أدى إلى سقوط قتلى من عناصر الأمن".

وأشار البيان إلى أن الخارجية القطرية "تجدد موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، مضيفا أن الوزارة "تعبر عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 8 رجال أمن بهجوم شنته عناصر مسلحة، فجر الأربعاء، على نقطة تفتيش في مدينة العريش شمالي سيناء، فيما تم القضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين.

ويأتي البيان القطري في الوقت الذي يستمر فيه التوتر بين الدوحة والقاهرة إثر اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017 حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وتقول الحكومة المصرية إن السلطات القطرية تقدم دعما متواصلا لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر.

المصدر: RT