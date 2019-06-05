"العسكري السوداني" يعلن استعداده للتفاوض ويأسف لسقوط قتلى

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء إن المجلس منفتح "لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".

ودعا رئيس المجلس العسكري الانتقالي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي السوداني، إلى "طي الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة للعبور للمستقبل"، مضيفا: "نفتح أيدينا للتفاوض مع كافة القوى".

وأعرب في كلمته عن أسفه "على ما حدث خلال الأيام الماضية، وسيتم محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام في الخرطوم"، مشيرا إلى أن التغيير الذي يمر به السودان "يأتي في ظل ظروف صعبة".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء أن حصيلة أحداث فض الاعتصام ارتفعت إلى 60 قتيلا.

المصدر: وكالات