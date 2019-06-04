مصر.. جرحى بسبب خلاف حول رؤية الهلال!

اندلعت في إحدى قرى منطقة النوبارية التابعة لمحافظة البحرية المصرية، مشاجرة أسفرت عن إصابة عدة أشخاص جراء خلافات حول رؤية هلال شوال وحلول عيد الفطر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المستشفى المركزي في النوبارية استقبل مساء الاثنين 3 أشخاص، من إحدى قرى المنطقة، مصابين بجروح رضية في فروة الرأس.

وكشفت الشرطة المحلية، بعد تلقيها إخطارا من المستشفى، حدوث مشاجرة بين طرفين، جراء خلافات على رؤية هلال شوال، وما إذا كان الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك أم الأربعاء.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، مساء الاثنين، أنها استطلعت هلال شوال بعد غروب شمس يوم 29 من شهر رمضان المبارك والموافق لـ3 يونيو، ولم تره، وأعلنت أن عيد الفطر السعيد يوافق يوم الأربعاء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية