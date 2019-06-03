 
مباشر

دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن عيد الفطر

أخبار العالم العربي

دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن عيد الفطر
Reuters
مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxsb

أكدت دار الإفتاء المصرية على ما أعلنه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في مصر.

ونفت دار الإفتاء في تدوينة نشرتها على صفحتها في "فيسبوك" "صحة ما يشاع من أنها ستتحرى هلال شوال بعد صلاة العشاء".

وأعلنت دار الإفتاء، نتيجة تحري هلال شهر شوال لعام 1440 هجرية، وأكدت أن يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر.

المصدر: صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريب صوتي لترتيب مباراة اللقب في الدوري الجزائري