دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل بشأن عيد الفطر

أكدت دار الإفتاء المصرية على ما أعلنه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في مصر.

ونفت دار الإفتاء في تدوينة نشرتها على صفحتها في "فيسبوك" "صحة ما يشاع من أنها ستتحرى هلال شوال بعد صلاة العشاء".

وأعلنت دار الإفتاء، نتيجة تحري هلال شهر شوال لعام 1440 هجرية، وأكدت أن يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر.

المصدر: صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"