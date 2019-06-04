"حزب الله" يعلق على هجوم طرابلس

استنكر "حزب الله" اللبناني الاعتداء الذي وقع شمال لبنان، أمس الاثنين، عشية عيد ‏الفطر، معتبرا أن ذلك يؤكد أن "المجموعات الإرهابية لا تراعي حرمة للدين ولا للأخلاق".

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وجاء في البيان أن "حزب الله يستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف القوى الأمنية في طرابلس عشية عيد ‏الفطر السعيد، ما يؤكد أن هذه المجموعات الإرهابية التي تنتمي إلى الفكر الوهابي التكفيري ‏والإلغائي، لا تراعي حرمة للدين ولا للأخلاق ولا للقيم، ولا هم لها سوى القتل وسفك الدماء".‏

وشدد حزب الله على "ضرورة تكاتف اللبنانيين وتوحدهم في مواجهة هذه الآفة الخطرة"، مشيدا "‏بتصدي القوى الأمنية لهذا الاعتداء الإرهابي وتقديمها في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمنه ‏واستقراره ثلة من الجنود الأوفياء".

وقتل 4 من عناصر الجيش وقوى الأمن، في هجوم نفذه المدعو عبد الرحمن مبسوط عشية عيد الفطر، في مدينة طرابلس شمال لبنان، قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف.

وأكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، في أعقاب هجوم طرابلس، أن "مواجهة الإرهاب مهمة متواصلة"، داعيا إلى تنفيذ عمليات استباقية لهذا الغرض.

المصدر: المنار+ وسائل إعلام لبنانية