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الأمن المصري يكثف انتشاره لتأمين المواطنين أثناء العيد

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يكثف انتشاره لتأمين المواطنين أثناء العيد
Reuters
الأمن في مصر
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بدأت الأجهزة الأمنية في مصر في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق بمناسبة عيد الفطر، لتأمين المواطنين خلال الاحتفالات ومنع وقوع الجرائم بكافة أشكالها.

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وقالت وزارة الداخلية في مصر خلال بيان لها، إنها تنتشر بشكل مكثف للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال عيد الفطر.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية، نشر القوات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع في المحاور والمناطق الهامة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين للاستمتاع بأجواء الاحتفالات.

المصدر: وزارة الداخلية المصرية

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