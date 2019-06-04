(صور+فيديو).. إسرائيل تعرض نفقا عابرا للحدود مع لبنان بعمق 22 طابقا

عرض الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، لقطات من داخل نفق معقد يمتد من لبنان إلى شمال إسرائيل على عمق كبير تحت الأرض، قائلا إنه كان مخصصا لعناصر "حزب الله" اللبناني.

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وقال الجيش الإسرائيلي، إنه اكتشف النفق في وقت سابق من العام الجاري خلال عملية عسكرية عثر فيها على عدد من الأنفاق الهجومية التي حفرها "حزب الله"، مضيفا أنه قد تم إغلاقها.

وأضاف الجيش أن بداية النفق على بعد كيلومتر تقريبا داخل لبنان، ويصل في عمقه إلى نحو 80 مترا، وهو ارتفاع مبنى من 22 طابقا تقريبا، عند دخوله إسرائيل قرب بلدة زرعيت.

ويعج النفق بأسلاك كهربائية وصناديق التحكم في التيار الكهربائي ومعدات اتصالات.

Reuters

Reuters

المصدر: رويترز