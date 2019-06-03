 
مباشر
عاجل
مقتل عريف من قوات الأمن باشتباكات مسلحة في طرابلس اللبنانية

انقطاع تام لخدمة الإنترنت في السودان

أخبار العالم العربي

انقطاع تام لخدمة الإنترنت في السودان
Reuters STRINGER
احتجاجات في الخرطوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxs4

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن انقطاع تام لخدمة الإنترنت، مشيرة إلى أن الانقطاع بدأ تدريجيا من الساعة الثانية ظهرا في كل أنحاء البلاد.

وجاء في بيان لإعلام اللجنة، حصلت RT على نسخة منه، اليوم الاثنين: "الآن انقطاع تام لخدمة الإنترنت بدأ تدريجيا عند الساعة الثانية ظهرا بكل أنحاء السودان مع استمرار عمليات استهداف المدنيين بالضرب والتعذيب والاعتقال".

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام بالخرطوم لـ30 قتيلا والنائب العام السوداني يفتح تحقيقا في الأحداث
ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام بالخرطوم لـ30 قتيلا والنائب العام السوداني يفتح تحقيقا في الأحداث

واعتبرت اللجنة أن ذلك يأتي "لضمان التعتيم الإعلامي والتوثيق للجرائم التي سترتكبها مليشيات الجنجويد اليوم".

وأضافت اللجنة في البيان: "نناشد العالم أجمع بأن يضع نصب عينيه شعب السودان الأعزل في مواجهة مليشيات المجلس العسكري الانقلابي".

ويأتي ذلك بعد قيام القوات الأمنية السودانية بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا، حسب معطيات لجنة أطباء السودان المركزية وقوى "الحرية والتغيير".

ودعا تجمع المهنيين المواطنين إلى البقاء في الشوارع ومواصلة التظاهر السلمي وقطع كل الطرق الرئيسية وتنفيذ "عصيان مدني شامل".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريب صوتي لترتيب مباراة اللقب في الدوري الجزائري