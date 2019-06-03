أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن انقطاع تام لخدمة الإنترنت، مشيرة إلى أن الانقطاع بدأ تدريجيا من الساعة الثانية ظهرا في كل أنحاء البلاد.

وجاء في بيان لإعلام اللجنة، حصلت RT على نسخة منه، اليوم الاثنين: "الآن انقطاع تام لخدمة الإنترنت بدأ تدريجيا عند الساعة الثانية ظهرا بكل أنحاء السودان مع استمرار عمليات استهداف المدنيين بالضرب والتعذيب والاعتقال".

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واعتبرت اللجنة أن ذلك يأتي "لضمان التعتيم الإعلامي والتوثيق للجرائم التي سترتكبها مليشيات الجنجويد اليوم".

وأضافت اللجنة في البيان: "نناشد العالم أجمع بأن يضع نصب عينيه شعب السودان الأعزل في مواجهة مليشيات المجلس العسكري الانقلابي".

ويأتي ذلك بعد قيام القوات الأمنية السودانية بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا، حسب معطيات لجنة أطباء السودان المركزية وقوى "الحرية والتغيير".

ودعا تجمع المهنيين المواطنين إلى البقاء في الشوارع ومواصلة التظاهر السلمي وقطع كل الطرق الرئيسية وتنفيذ "عصيان مدني شامل".

المصدر: RT