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الجزائر.. نشر 9 آلاف شرطي في العاصمة

أخبار العالم العربي

الجزائر.. نشر 9 آلاف شرطي في العاصمة
Reuters
عناصر من الشرطة الجزائرية
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أعلنت السلطات الجزائرية عن نشر أكثر من 9 آلاف شرطي لـ"تأمين المواطنين وممتلكاتهم وتنقلاتهم" خلال عيد الفطر المبارك.

وقال بيان صادر عن "مصالح أمن ولاية الجزائر" إن "التشكيلات الأمنية ستعمل لضمان التغطية الأمنية لا سيما في الأسواق والمساجد والأماكن والساحات العمومية ومحطات نقل المسافرين (البرية، السكة الحديدية، المترو والترامواي).

وقالت إنه سيتم نصب تشكيلات لضمان تأمين فعلي لهذه النقاط ووجود دائم ومستمر لقوات الشرطة في الميدان.

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وذكر البيان أن عناصر الشرطة سيؤمنون "الحدائق العمومية وأماكن التسلية التي تشهد إقبالا كبيرامن قبل المواطنين، كما ستتولى فرق نشطة بالزي المدني، مواجهة قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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