الحوثيون يعلنون استهداف عرض عسكري للتحالف في عدن بواسطة طائرة مسيرة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثية) اليمنية عن استهدافها عرضا عسكريا لقوات التحالف العربي في محافظة عدن جنوبي البلاد بواسطة طائرة مسيرة.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اليوم الاثنين، عن مصدر في "سلاح الجو" للحوثيين، أن "هجوم نفذ بواسطة طائرة قاصف 2K، واستهدف عرضا عسكريا في معسكر رأس عباس غربي عدن"، مؤكدا "نجاحه".

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من جانبها، نقلت وسائل إعلام سعودية ويمنية موالية لقوات التحالف الليلة الماضية عن مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة غربي عدن.

وسبق أن شنت الجماعة في يناير الماضي هجوما مماثلا استهدف عرضا عسكريا في قاعدة "عند" الجوية في محافظة لحج الجنوبية، ما أدى لمقتل ضباط كبار في قوات التحالف العربي.

ويرى خبراء أن الحوثيين وجدوا في الطائرات المسيرة بديلا فعالا عن الصواريخ الباليستية، ونشرت وسائل الإعلام الغربية في الآونة الأخيرة تقارير تتحدث فيها عن "خطورة طائرات الحوثيين المسيرة".

المصدر: المسيرة + وكالات