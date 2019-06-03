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بيان من الخارجية المصرية بخصوص تطورات الأوضاع في السودان

أخبار العالم العربي

بيان من الخارجية المصرية بخصوص تطورات الأوضاع في السودان
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أصدرت مصر بيانا اليوم علقت فيه على تطورات الأحداث في العاصمة السودانية الخرطوم غداة سقوط عدد من القتلى والجرحى.

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قتلى وجرحى خلال محاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم

وجاء في البيان: "تتابع مصر ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، وتعرب عن مواساتها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى. كما تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني".

كما أكد البيان "دعم مصر الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية".

المصدر: RT

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