السيسي: لم أقل لفظا خادشا طوال 5 سنوات رغم إلقائي خطابات في ظروف حالكة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه على مدار 5 سنوات من توليه السلطة لم ينطق بلفظ خادش للحياء في خطاباته خلال المناسبات المختلفة.

وأضاف خلال حضوره احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر في مركز المؤتمرات بالأزهر الشريف يوم السبت، أنه لم يصدر عنه أي لفظ خادش أو مسيء لأحد في خطبه طيلة 5 سنوات، حيث قال "اسمعوا خطبي على مدار 5 سنين، في أحلك الأوقات وأصعبها لم أقل لفظا خادشا واحدا أو لفظا مسيئا واحدا لا لعدو ولا لحبيب".

وتابع : "يا جماعة، نحن نقدم إسلامنا وديننا وليست الكتب والنصوص فقط، ممارساتنا كبشر إما نسيء أو لا نسيء".

وذكر السيسي، أن المسلمين يُقتلون منذ أكثر من 5 سنوات على يد من هم منا بالفعل وليسوا غريبين عنا، في إشارة للمسلحين.

المصدر: RT + يوتيوب