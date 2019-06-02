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مصادر إعلامية: رئيس الوزراء القطري رفض أداء العمرة خلال قمم مكة

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مصادر إعلامية: رئيس الوزراء القطري رفض أداء العمرة خلال قمم مكة
Reuters / Hamad l Mohammed
رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
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ذكرت وسائل إعلام، أن رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، الذي ترأس وفد بلاده إلى قمم مكة، رفض أن يعتمر.

وأشارت إلى أن رئيس وزراء قطر الذي ترأس وفد بلاده إلى القمم الخليجية والعربية والإسلامية في مكة، "رفض أن يعتمر بدعوى أن الشعب ممنوع من الحج والعمرة".

وأثنى الإعلامي القطري جابر الحرمي على موقف عبد الله بن ناصر آل ثاني، وقال إنه "موقف يؤكد صلابة الجبهة الداخلية، وأن الجميع على قلب رجل واحد".

ونشر جابر الحرمي صورا وثقت وجود رئيس وزراء قطر وهو يقرأ القرآن بمقر إقامته على ما يبدو.

​وكانت وزارة الخارجية السعودية نشرت صورا لرئيس الوزراء القطري، الذي استقبله في مطار جدة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف راشد الزياني، وأمين محافظة جدة، صالح التركي.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان رئيس وزراء قطر رسميا في قصر الصفا في مكة، كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على هامش اجتماع القمة الخليجية، والذي أظهر لحظة مصافحة بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء قطر، الذي حضر قمم مكة الثلاث نيابة عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: وكالة "عمون" الأردنية + تويتر

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