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المحكمة العليا في السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال العيد

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المحكمة العليا في السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال العيد
AFP MOHAMMED AL-SHAIKH
(صورة أرشيفية)
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دعت المحكمة العليا في السعودية يوم السبت، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال عام 1440 هجريا، مساء يوم الاثنين 29 رمضان الجاري الموافق 3 يونيو ميلاديا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد دعت المحكمة في بيان "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ".

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وأضافت في البيان: "وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وأعربت عن أملها "ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".

المصدر: واس

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