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بعد أكثر من شهرين العثور على جثة طفل من غرقى عبارة الموصل

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بعد أكثر من شهرين العثور على جثة طفل من غرقى عبارة الموصل
Reuters AS/PAS
النهر الذي غرقت فيه العبارة في الموصل
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عثرت السلطات الأمنية في مدينة الموصل، شمالي العراق، اليوم السبت، على جثة طفل كان ضمن ضحايا العبارة التي غرقت في نهر دجلة خلال آذار الماضي.

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وأفاد مصدر أمني في الموصل لـRT بأن "الطفل الذي عثر على جثته يبلغ من العمر سبعة أعوام"، مبينا أن "الجثة وجدت بالقرب من نهر دجلة في منطقة المشراق جنوبي الموصل".

وقال المصدر ذاته: "ما زالت هناك بلاغات على جثث لم نعثر عليها حتى الآن، وعملنا جار للعثور عليها".

ولقي أكثر من 100 عراقي مصرعهم غرقا، وفقد آخرون بانقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل في الحادث.

وصوت مجلس النواب العراقي إثر الحادث على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه من مناصبهم، وأصدر مذكرة قبض بحق المحافظ وعدد من موظفيه. 

المصدر: RT 

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