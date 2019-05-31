رئيس الوزراء القطري يغرد من مكة المكرمة

أكد رئيس وزراء قطر ووزير داخليتها، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن مشاركته في أعمال قمم مكة الـ3 تأتي انطلاقا من دعم بلاده للعمل العرب والإسلامي المشترك.

وقال آل ثاني، في تغريدة نشرها ليلة الجمعة من مكة المكرمة: "بتوجيهات من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تشارك دولة قطر في قمم مكة الثلاث انطلاقا من دعمها للعمل العربي والإسلامي المشترك".

بتوجيهات من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تشارك #دولة_قطر في #قمم_مكة_الثلاث انطلاقاً من دعمها للعمل العربي والإسلامي المشترك . — عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) 31 мая 2019 г.

ونشر رئيس الوزراء القطري هذه التغريدة بعد أن شارك ممثلا لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمتين الطارئتين الخليجية والعربية بقصر الصفا في مكة، اللتين دعا لعقدهما العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد الهجمات الأخيرة على محطتي ضخ النفط في السعودية و4 سفن شحن قرب مياه الإمارات الإقليمية.

ومن المقرر أن يشارك آل ثاني، مساء اليوم، أيضا في أعمال القمة الإسلامية الدورية الـ14 التي تستضيفها أيضا مكة.

وتشارك قطر للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والانحراف عن المحيط الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة.

المصدر: RT