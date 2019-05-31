رصدت العدسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يصافح رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قبيل انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وتشهد السعودية ثلاث قمم، اثنتين خليجية وعربية طارئتين، وإسلامية في دورتها الـ 14، وتشارك قطر في القمم الثلاث بوفد برئاسة رئيس وزراء حكومتها، على الرغم من الأزمة الشديدة بينها وجاراتها الخليجية.

ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يصافح رئيس وزراء قطر عبدالله آل ثاني pic.twitter.com/3z6WvNM8LZ — يوسف الجمري (@YusufAlJamri) May 30, 2019

المصدر: وكالات