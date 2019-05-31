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ردهة قصر الصفا تشهد مصافحة بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء القطري

أخبار العالم العربي

ردهة قصر الصفا تشهد مصافحة بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء القطري
Reuters
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رصدت العدسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو يصافح رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، قبيل انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وتشهد السعودية ثلاث قمم، اثنتين خليجية وعربية طارئتين، وإسلامية في دورتها الـ 14، وتشارك قطر في القمم الثلاث بوفد برئاسة رئيس وزراء حكومتها، على الرغم من الأزمة الشديدة بينها وجاراتها الخليجية.

المصدر: وكالات

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