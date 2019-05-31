الأمم المتحدة: آلاف المهاجرين في دائرة الخطر بسبب استمرار القتال في طرابلس

أكدت صحيفة "غارديان" البريطانية أنها اطلعت على وثيقة رسمية أبدت فيها الأمم المتحدة مخاوفها على مصير آلاف المهاجرين المحتجزين في مراكز اعتقال بليبيا، على خلفية استمرار معركة طرابلس.

وأفادت الصحيفة اليوم الجمعة بأن الوثيقة الصادرة الأربعاء الماضي عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية تنص على أن ما بين 3919 إلى 5378 مهاجرا في دائرة الخطر، في ظل تدهور الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها، بسبب استمرار القتال بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا التي تتخذ من العاصمة مقرا لها.

وذكرت الوثيقة أن 4148 من هؤلاء المهاجرين يوجدون في منطقة خطر أمني في طرابلس أو شمال غربها، و27% منهم أطفال، لافتة إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين احتجزوا على أيدي حرس السواحل الليبي لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

ودعت مفوضية اللاجئين إلى إجلاء جميع المهاجرين من مراكز الاعتقال، مشيرة إلى أنهم يعانون من نقص الغذاء ومياه الشرب، بالإضافة إلى رفع وتيرة تفشي أمراض خطيرة مثل السل، ما يؤدي إلى وفاة كثيرين منهم.

إقرأ المزيد

المصدر: غارديان